Middenfjilder Kevin Schindler achtste nije spiler foar Cambuur

SC Cambuur hat de Dútske middenfjilder Kevin Schindler foar ien seizoen fêstlein, mei de opsje foar noch in seizoen. De 30-jierrige Schindler is de achtste nije spiler yn de seleksje fan de Ljouwerters. Schindler trainde de ôfrûne wike al op proef mei by Cambuur en die freed ek in helte mei yn de oefenwedstriid tsjin DTD.