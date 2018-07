FNV-bestjoerder Anne van Dijk nei 39 jier mei pensjoen

As bestjoerder wurke hy benammen yn Grinslân, mei ûnder oare de kartonyndustry yn syn portefúlje. Neffens de noch altyd striidbere Van Dijk is syn wurk noch hieltyd net dien. "De oanfallen op de wurknimmersfoarsjenningen gean troch, lykas de striid dêrtsjin."

It steurt Van Dijk dat it fakbûn yn guon gefallen opkomme moat foar rjochten út de foarige iuw. Nei't er mei pensjoen is, sil Van Dijk oan de slach as klachtekonsulint en kaderlid. Hy sil de kontakten op de wurkflier it meast misse.