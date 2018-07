Lytsskalige kustfiskers wolle pulsfrije sône fan 3 myl

De pulsfrije sône wurdt sjoen as tydlike maatregel oant der mear dúdlikheid is oer de pulsfiskerij. Neffens de lytse fiskers wurde harren needgjalpen al jierrenlang negearre. Se sizze dat der by harren wurkwize minder druk op de fiskstân en it miljeu is en dat de sektor relatyf sjoen de heechste wurkgelegenheid hat.