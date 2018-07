Ien fan de auto's bedarre nei de klap tsjin de fangrail. De bestjoerder rekke ferwûne oan de holle en is mei in ambulânse nei it sikehûs brocht. Ien rydbaan waard ôfsletten foar it oare ferkear. Dêrtroch ûntstie in file yn de rjochting fan Drachten. De plysje ûndersiket hoe't it ûngelok gebeure koe.