Mooglik mear opliedingsplakken foar húsdokters yn Noard-Nederlân

Der komme mooglik mear opliedingsplakken foar húsdokters oan de Ryksuniversiteit yn Grins. Minister Bruno Bruins fan Medyske Soarch wol útsykje oft soks mooglik is. Dat hat er moandei tasein by in wurkbesite oan soarchfersekerder De Friesland. Dêr hat er him byprate litten oer it tekoart oan húsdokters yn Fryslân en dan benammen yn Ljouwert.