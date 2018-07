Folsleine bestjoer SC Frjentsjer stapt ynkoarten op

Dat hat it bestjoer moandeitejûn bekend makke op in ynformaasjegearkomste foar de leden. Tiisdei sil it bestjoer mei in fierdere taljochting komme.

It is al in moanne ûnrêstich by de fuotbalklup. Mids juny stapten ek al twa bestjoersleden op. De diskusje oer it sneons- en sneinsfuotbal wie dêr de reden fan.