Haakte-tekkenprojekt mikt op 10.000 besikers

Op sosjale media krije de inisjatyfnimmers fan 'De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld' al in soad reaksjes fan minsken dy't komme. "Ze komen zelfs uit het buitenland", fertelt Esmeralda de Vries fan de organisaasje. "Uit Malta, Litouwen, Noorwegen en België bijvoorbeeld. We verwachten toch zeker wel 10.000 mensen." By Park Vijversburg yn Tytsjerk, oftewol de Bosk fan Ypey, binne al oanfragen binnenkaam fan busmaatskippijen, dy't it wykein komme wolle en dêrby ek in bakje kofje of tee mei gebak hawwe wolle.