Skoallen meie ynfallers faker ynsette sûnder dat dy in fêst kontrakt hoege te krijen

It ferplicht oanbieden fan in fêst kontrakt nei in tal tydlike kontrakten soarget der op dit stuit foar dat skoallen by sykte lang net altyd in ferfanger ynhiere kinne. As needmaatregels wurde der dan somtiden klassen byelkoar set, âlden wurde optrommele om foar de klasse te stean of bern wurde nei hûs stjoerd. Mei it beslút fan de minister moat dat kommend skoaljier foarby wêze.

Jan Sijtsema fan de koepel fan kristlik ûnderwiis yn Fryslân is bliid mei it beslút. Neffens him hawwe de skoallen der lang foar stride moatten.