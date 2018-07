Ljouwerter bern meitsje eigen hingplak

De bern en Lisette hawwe in lokaal fan de Plataanskoalle ta harren beskikking om hielendal om te toverjen ta harren dreamplak. "Er komt een gamehoek, een make-up-hoek en een relaxhoek waar je kunt chillen of studeren'', fertelt Ezmé. De romte wurdt op 13 july iepene. De bern hawwe kening Willem-Alexander útnûge om del te kommen. De kening kin net, want dy hat it te drok, sa wie de offisjele reaksje.