Wurkgroep sil nij plan meitsje foar beamleane by gemeentehûs yn Frjentsjer

De gemeente Waadhoeke hâldt oare wike tiisdei in byienkomst oer it park by it gemeentehûs yn Frjentsjer. Guon ynwenners en riedsleden meitsje harren soargen oer it kappen fan beammen by de Dreeslaan yn de stêd. It is de bedoeling om oan de westkant fan it gemeentehûs beammen te kappen.