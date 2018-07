Seehûne-akkoart: inkeld opfang by ferwûning troch minsklik hanneljen

Schouten seit dat it goed giet mei de seehûn. Der is in sûne populaasje fan likernôch 14.000 bisten yn Nederlân: 9000 gewoane en 5100 grize seehûnen. Dat freget neffens har om in oare wize fan opfang. De minister wol no mei de provinsjes en de ferskate opfanglokaasjes in seehûne-akkoart slute.

Boargemaster Flylân docht begeleiding

Boargemaster Tineke Schokker fan Flylân sil dat proses begeliede. Sy begjint hjir yn septimber mei en in heal jier letter moat it akkoart der lizze. Yn it akkoart komt te stean wannear't in seehûn krekt opfongen wurdt.

Seehûnesintrum bliid

It seehûnesintrum Pieterburen is bliid dat de minister har útsprutsen har oer de advizen fan de kommisje. ,,Het had wat ons betreft sneller gemogen, maar we kunnen nu echt gaan werken aan een modern wetenschappelijk gefundeerd opvangbeleid. Dat de minister zich kan vinden in de adviezen, is voor ons een steun in de rug'', seit direkteur Niek Kuizenga. Hy beseft dat de opfang fan seehûnen in lestich ûnderwerp is. ,,Er een hoop gedoe over geweest. Nederland is het niet gewend dat we het anders gaan doen. We zullen daarin een belangrijke educatieve rol gaan spelen. Het moet duidelijk zijn dat we geen zeehonden aan hun lot overlaten. We moeten naar een professionele organisatie langs de kust om de dieren op de juiste manier te helpen.''