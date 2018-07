"Lelystad Airport noch net útwreidzje"

De rezjygroep is ynsteld troch minister Van Nieuwenhoven en hat in âld-topman fan it eardere ministearje fan Milieubeheer as foarsitter. Der sitte ek omwenners en oare saakkundigen yn, en fertsjintwurdigers fan aksjegroepen út de ferskate provinsjes.

Mear ûndersyk

It testfleantúch makke ein maaie in rûntsje troch it loftrom dat brukt wurdt as Lelystad Airport fakânsjeflechten oernimt fan Schiphol. Doe diene al in soad minsken har beklach oer it leven. Ut de evaluaasje fan de rezjygroep docht no ek bliken dat der doe folle mear lûden mjitten binne as de nivo's dy't yn de Milieueffectrapportage (MER) foarsein wiene. Neffens foarsitter Van der Vlist fan de rezjygroep betsjut dat net dat de MER net kloppet, mar neffens him is de ôfwiking wol hiel grut. Dêrom soe der mear ûndersyk komme moatte.

Loftrom opnij yndiele

De rezjygroep pleitet derfoar om it loftrom earst opnij yn te dielen en Lelystad Airport net earder te iepenjen as wannear't alle effekten dúdlik binne. Fierders soe sjoen wurde moatte nei alternative rûtes en moat nochris besjoen wurde oft de fleanrûtes ek oer 'stille' gebieten' gean kinne.