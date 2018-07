Iepen dei folkstún om jongerein te lûken

Folkstúnferiening 'Grouw' wol jongeren ynteressearje yn sûn iten. Dêrom hâldt de feriening op moandeitemiddei in iepen middei. In kok makket spesjaal foar de bern in grientebarbecue en leden fan it kompleks jouwe útlis oer de ferskate grienten dy't ferboud wurde.