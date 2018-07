Drûchte funest foar ierappels en finansjele strop foar bouboeren

Poortinga kin it him net heuge wannear't it foar it lêst sa drûch west hat. Fan de âldere generaasje heart er wolris ferhalen fan de hite simmer yn 1976. Kwa drûchte komt dit jier yn de buert, seit er.

Sûnt april hat it net mear echt reind. In gelok by in ûngelok is dat it yn hiel Europa drûch is, sadat de eksport mooglik noch wat opleverje kin.