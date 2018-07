RIVM: Lânbougebieten hawwe kwealik ynfloed op sûnens

Minsken dy't flakby lânbouperselen wenje, binne net minder sûn as oaren. Mei dy konklúzje komt it RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), dy't hjir mearjierrich ûndersyk nei dien hat yn gearwurking mei de Universiteit Utrecht en it Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Oanlieding foar dit ûndersyk wie in telefyzjedokumintêre oer de bollestreek, wêryn't wol sa'n ferbân like te wêzen. No docht bliken dat de sûnens tichteby lânbouperselen gemiddeld sels wat better is as earne oars. Wol is der oanlieding foar fierder ûndersyk, benammen oer de mooglike ynfoed fan maisbou op de luchtwegen.