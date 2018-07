Ferkear moat tiisdei rekken hâlde mei glêde diken. It sil tiisdei foar it earst sûnt lange tiid wer reine, en trochdat it wikenlang drûch west hat, binne in soad diken fersmoarge troch oalje en rubber. As se dan goed wiet wurde, kin der in glêd filmlaachje op de dyk ûntstean. Foaral motorriders en fytsers moatte hjir foar oppasse.

De measte rein wurdt tiisdeitemoarn ferwachte. Middeis is it wer drûch.