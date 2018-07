SC Hearrenfean wol skea bommelding ferhelje

Ferline wike woansdei waard it Abe Lenstra Stadion en de direkte omjouwing ôfsletten, neidat der in melding binnenkaam dat der in bom ûntploffe soe yn it stadion. Der is troch de plysje mei speurhûnen socht, mar der waard neat fûn.

Letter die bliken, dat it om in út de hân rûne grap gie. Trije minderjierrige jonges út it suden fan it lân, fan 13 en 15 jier, binne derfoar troch de plysje oppakt.