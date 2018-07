Resinsje: "Conference of the Birds: minsken kom jim nêst út!"

Minsken yn de Ljouwerter wyk Camminghabuorren krigen foarige wike al in lyts foarpriuwke fan it LF2018-spektakel Conference of the Birds. Ek by ús yn de eftertún wienen de repetysjes yn de fierte te hearren. Sneontejûn om 21 oere hinne sette wy mei ús beiden ôf nei natuergebiet de Griene Stjer. Op de fyts fansels. Harkjend nei de fûgels dy't wy ûnderweis tsjinkomme. Manleaf hat noch nea nei lokaasjeteäter west, mar wol dat yn it ramt fan Kulturele Haadstêd graach ris ûndernimme.

Wy sette ús fytsen ûnder in beam oan it wetter en rinne oer in entree fan houten planken in grut fûgelnêst yn. Yninoar flochten tûken sitte smûk om ús hinne, as binne wy fûgels yn in nêst. It is bysûnder om 2500 minsken ôfwachtsjend sitten te sjen. Allegear benijd nei wat dizze útferkochte premjêre yn de natuer ús bringe sil.