Plysje fiert aksje: gjin bekeuringen foar foutparkearjen en wyldpisjen

De plysje fiert fan moandei ôf aksje. Net allinnich yn Fryslân, mar yn hiel Nederlân. De fakbûnen hawwe it hielendal hân mei de lieding fan de plysje en justysjeminister Grapperhaus. In hege wurkdruk, te min minsken en in plan om plysjeminsken fleksibeler yn te setten, hawwe der foar soarge dat it fertrouwen behoarlik skeind is. Plysjeminsken binne dêrom oproppen om gjin bonnen te skriuwen foar lytse oertrêdingen, bygelyks it fytsen sûnder ferljochting, foutparkearjen en wyldpisjen.