Ferrûging Skylger dunen wurdt oanpakt

Op Skylge set Staatsbosbehear yn septimber útein mei maatregelen om de ynfloed fan stikstof op de natuer te werstellen. In Waadeilân as Skylge is ryk oan krites dêr't bysûndere planten groeie. Mar dy wurde bedrige troch stikstof fanút de yndustry en lânbou. Want dêrtroch ferrûget it eilân, foaral yn de dúngebieten.