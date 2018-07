Paralympysk hurdfytskampioen Tristan Bangma hat snein in sulveren medalje behelle yn de weiwedstriid by de wrâldbeker hurdfytsen yn Emmen. De Donkerbroekemer einige tegearre mei syn piloat Cor van Leeuwen as twadde efter in oar Nederlânsk duo. Earder dit wykein waard Bangma al sechsde yn de tiidrit.