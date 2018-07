Opnij problemen mei slachbomen brêge Burgum

De brêge by Burgum hie snein opnij te krijen mei in steuring. De slachbomen giene net omheech, wêrtroch't it ferkear omride moast. De steuring begûn sneintemiddei en wie in healoere letter ferholpen. In pear minuten nei't de monteurs fuort wiene, krige de brêge opnij in steuring.