35.000 minsken sjogge kulturele kettingreaksje 8ste dag

Wrâldrekôr

By de kettingreaksje waard besocht om twa wrâldrekôrs te ferbrekken. Yn ien gefal slagge dat: in reinbôgeketting fan 2.134 meter en 53 sintimeter fan kleure plestik doppen waard 'delset' boppe de Aldehou. It foarige rekôr stie op sa'n 1.500 meter.

De twadde wrâldrekôrpoging, in boekedomino mei 12.000 omfallende boeken yn de biblioteek yn de Blokhúspoarte, mislearre. It rekôr yn it Guinness Book of World Records (10.200 boeken) bliuwt dêrom stean.