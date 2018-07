Sanne Wevers wint op balke yn iishal

Turnster Sanne Wevers hat sneintemiddei by in ynterlânwedstriid it ûnderdiel balke wûn. It gong om in ynterlânwedstriid op It Hearrenfean mei Japan, België en Grut-Brittannië. De Olympysk Kampioene op balke makke har favoriterol wier.

Wevers skoarde 14.550 punten. Dat wie in stik mear as Alice Kinsella, dy't twadde waard mei 13.450 punten. Georgia-Mae Fenton einige as tredde. Wevers waard fjirde op de brêge, dy't wûn waard troch Rebecca Downie en Hatakeda Hitomie. Se skoarden beiden 13.900 punten. Wevers pakte 13.550 punten. Vera van Pol waard fiifde, Naomi Visser alfde en ien-nei-lêste.