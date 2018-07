Partoer Van der Bos wint keatserij Boalsert

De oerwinning by de frije formaasjepartij fan Boalsert wie snein foar it partoer fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Yn de finale rûnen se mei 5-1 6-2 oer it partoer fan Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra hinne. De lytse preemje wie foar Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Sy ferlearen yn de heale finale mei 5-3 6-6 fan de lettere preemjewinners.