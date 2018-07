Van Heck stjoert dochs gjin ekstra help nei Tailân foar rêdingsaksje

Twa meiwurkers fan Van Heck soene snein mei materiaal op it fleantúch nei Tailân stappe. It bedriuw hie sel in oplossing betocht om it wetter út de grot fuort te pompen, sadat de Taiske jonges der feilich úthelle wurde koene.

"Onze directeur heeft ter plekke van de gouverneur te horen gekregen dat inmiddels enkele kinderen uit de grot zijn bevrijd. Omdat het zo voorspoedig verloopt, zijn de gouverneur en zijn technische team ervan overtuigd dat het ook met de andere kinderen gaat lukken. Dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws.''

Ofrûne freed fleach direkteur fan Jeroen van Heck nei Tailân om te sjen oft syn bedriuw dêr wat betsjutte kin by de rêdingsoperaasje. Der waard dêrnei in plan makke en besletten om mei ekstra mankrêft en materiaal nei Tailân te fleanen. Dat is dus no net mear nedich.