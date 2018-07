Swimfun De Jouwer ûntromme, testwykein fan fernijd swimbad ûnderbrutsen

Swimbad Swimfun op De Jouwer is snein previntyf ûntromme fanwegen problemen mei de wetterôffier. It swimbad hie dit wykein it testwykein, nei de yngreven ferbouwing fan de ôfrûne sân wiken. Healwei de sneintemiddei die lykwols bliken dat it wetter op de swimbadterrassen en yn klaairomtes net mear fuortstreame koe. Hjirop is besletten it swimbad te ûntromjen en it testwykein te beëinigjen.