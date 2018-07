LIVE: 8ste dag: domino troch Ljouwerter binnenstêd

Marijke Roskam en Miranda Werkman presintearje 8ste dag. Om 13.00 oere begûn it megaspektakel mei trommels en swarte reek op de Nijstêd. It Pasveerkorps late de besikers nei it folgjende plak en sette de dominostiennen yn aksje. Dêrnei rôle in oaljefet troch en kaam der in trekker op it Hofplein yn beweging.

In soad minsken rinne mei en ek twatûzen minsken binne oan it helpen. Marten Winters is de betinker fan 8ste dag.