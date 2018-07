Portret fan in doarp: Reduzum

Ein jierren '80 seach it der net goed út foar Reduzum. It tal ynwenners gong nei ûnderen, 15 wenningen kamen leech te stean en it tal bern op de basisskoalle waard minder en minder. Doarpsbelang sette de skouders derûnder. Der moasten nije huzen boud wurde sadat de trochstream yn it doarp op gong komme koe.

Fiif ynwenners wienen ree om te ynvestearjen en de tsjerke stelde tsjin in freonepryske grûn beskikber. Betingst fan de tsjerke wie wol dat de eventuele winst werom yn it doarp stutsen wurde moast. It projekt waard in grut sukses en mei de winst waarden ferskillende projekten yn it doarp finanseare.