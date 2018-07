Drokke nacht foar Fryske brânwacht: fiif brannen yn de provinsje

De brânwacht hat in ekstreem drokke sneontenacht hân mei fiif brannen ferspraat oer de provinsje. By de brannen binne gjin minsken of bisten ferwûne rekke. Brânwachtwurdfierder Ingrid Weert sprekt fan in 'hektyske nacht.'

Harns

Yn Harns ûntstie in útslaande brân boppe yn it dak fan restaurant De Twee Broertjes oan de Grote Bredeplaats. Mei ûnder oare twa heechwurkers waard de brân bestriden. It gebou rûn boppe-yn, dêr't wenne wurdt, in soad skea op.

Under yn it restaurant wie benammen reek- en wetterskea. De brân waard fan middelbrân al gau opskaald nei grutte brân omdat de gebouwen ticht tsjin elkoar stean yn de binnenstêd. In foarbygonger seach it krekt nei trije oere nachts en alarmearre de helptsjinsten. In spesjalisearre bedriuw siket noch út oft de asbest yn it gebou dêr ek bûten telâne kaam is.