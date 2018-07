Spilers Cambuur ferrasse fans op Iepen Dei troch tokkeljend it stadion binnen te kommen

Supporters fan Sportklup Cambuur koene sneon harren hert wer ophelje by de Iepen Dei fan de earste difyzjeklup út Ljouwert. Hûnderten fans kamen nei it stadion om op de foto te gean mei de spilers, in rûnlieding te krijen troch it stadion, of om it tenu te keapjen foar it nije seizoen.