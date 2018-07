Direkteur Van Heck besjocht yn Tailân wat er dwaan kin

Underwilens wurdt yn Noardwâlde besocht safolle mooglik ta te rieden. Yngenieurs binne dwaande mei it klearsetten fan materiaal dat nedich wêze kin yn Tailân. Al is dat foarearst dreech yn te skatten. "Op kantoor en in de werkplaats zijn we al zaken aan het klaar maken, maar het is nog de vraag wat er precies nodig is."

Sadree't dúdlik is wat der barre moat, wurdt it materiaal ferpleatst nei Tailân. It bedriuw krijt in soad omtinken, mar "ons doel is de jongens te redden. Het zou mooi zijn als we daar een bijdrage aan kunnen leveren."