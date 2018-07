Buro de Vries op it doarpsplein: hoe stekt it doarp yn elkoar?

Wat dogge jim yn dy doarpen?

"Doarpsbewenners fertelle ús hoe't it doarp yn elkoar stekt, hoe't it doarp wurden is ta wat it no is. Is der noch in kafee? Sa net, wat is dan it sintrale punt fan it doarp? By de âldste bewenner fine we út hoe't hy of sy dêr noch selsstannich wenje kin. Kinne we wat fakânsje fiere yn it doarp, wat te dwaan mei de rotte kies en hoe sjocht men nei de takomst?"