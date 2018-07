Bosma skreau in boek oer de skiednis fan de otter

Trochdat it wetter hieltyd skjinner wurden is, kin de otter hjir libje. In soad otters binne de lêste jierren deariden en dat bart noch altyd. "Elke deade is ien tefolle." Bosma sjocht wol in groei, mar it giet stadich.

It boek is útbrocht by útjouwerij Bornmeer en hyt 'De Otter. Van uitsterven tot nieuw begin'. Dêryn skriuwt er ûnder oare oer de skiednis.