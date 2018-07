Robien behellet nei flater dochs har gymnasiumdiploma

De skoalle hie Robien by ien hereksamenfraach gjin punten takend, ta har grutte ferrassing. Se kaarte dit oan by har skoalle, dy't har de punten doe dochs noch joech. Troch dy punten, gie har sifer genôch omheech om dochs te slagjen foar it hereksamen.

De flagge kin no út by de famylje Akkerman en dêr is Rolien tige bliid én ferromme oer. "Ik ben blij dat ik er zelf achter ben gekomen, en dat het uiteindelijk goedgekomen is." De oankommend student wol net ien de skuld jaan fan de flater. "Het blijft natuurlijk mensenwerk, en ik verwijt het niemand."