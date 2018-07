De 8ste dag: wêr en hoe is dit evenemint te folgjen?

Fiif tips út de 47 skeakels

Doppeketting, Aldehoustertsjerkhôf om 14.20 oere:

Oer de Aldehou wurdt in ketting fan 2.134 meter makke mei doppen yn ferskate kleuren. Dy ketting moat it wrâldrekôr brekke. De doppen, alle 260.886, binne ynsammele troch Stichting Internationale Kinderhulp.



De Trouwerij, Ljouwerter Gemeentehûs om 14.43 oere:

Ek ûnderdiel fan de kettingreaksje is in wiere brulloft. It breidspear seit syn jawurd yn it Ljouwerter gemeentehûs foar de eagen fan hiel Fryslân.



Bisterace, Waagplein om 15.38 oere:

Op it Waagplein is in parkoers oersetten foar in race mei kij. Boargemaster Ferd Crone is de kij-coach by de bisterace-skeakel. Dairy Campus soarget foar de kij, dy't spesjaal foar 8ste dag in ferbliuw krije yn de binnenstêd. Wa soe winne? Ferd 1, Ferd 2 of Ferd 3?



Boekedomino, Blokhuisplein om 16.45 oere:

Op it plein sil besocht wurde it wrâldrekôr boekedomino te brekken. Mei 10.500 boeken wurdt der in grutte sliert fan 1,5 km makke dy't oer it plein, dwers troch dbieb einiget oan de oare kant fan it gebou.



Goudfiskmasine, WC Zaailand om 17.32 oere:

De lytste skeakel fan it gehiel is de goudfiskmasine. Trije trainde goudfisken swimme nei de oare kant fan harren kom wêrnei't de lêst mei syn noas tsjin in knopke oan druk. Tegearre soargje de fisken derfoar dat de kettingreaksje net stilfalt.