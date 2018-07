Omwenners fan de Tsjûkemar brûke keunst om mear gasten te lûken

Minsken dy't de rûte fuortendaliks fytse of kuierje wolle, falle mei de noas yn de bûter, want dit wykein is by de súdlike wâl fan de Tsjûkemar de keunstrûte 'Kunst en meer' te bewûnderjen. Dy waard tagelyk mei de fytsrûte iepene.

Bysûndere lokaasjes

Op sa'n sechstjin bysûndere lokaasjes lykas in gemaaltsje, tsjerken, in doarpshûs en in doarpskafee is dit wykein keunst te bewûnderjen fan keunstners út de streek, mar ek fan dêrbûten. Ek it eilân Marchjepôle yn de Tsjûkemar - mei de boat te berikken fan Eastersee - is ien fan de eksposysjelokaasjes.

It is it doel fan de organisaasje om in jierlikse tradysje fan de keunstrûte te meitsjen. Wethâlder Durksz is goed te sprekken oer it inisjatyf. "Yn Gaasterlân en op 'e Jouwer is al in soad keunst, mar dizze hoeke wie wat in wite flek. Ik fyn keunst en de natuer fan de Tsjûkemar in hiele moaie kombinaasje. Ik hoopje dat se dit trochsette."