Cambuur wint earste oefenwedstriid mei dûbele sifers

De oefenpot luts in soad publyk, dat fuort fan it begjin ôf oan genietsje koe fan in soad doelpunten. Al nei twa minuten setten de Ljouwerters de 1-0 op it skoareboerd. Dêrnei gie it rap, en stie it mei de rêst al 9-0. De goals kamen fan Mbende, Robertha, Mathieu, Rossi en Schils. Benammen Robertha hie it nei't sin, mei yn totaal fjouwer goals yn ien helte.