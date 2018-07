Snackbarhâlder Mud set yn op fossylfrije kroketten en patat

Konkreet betsjut it beslút fan Mud dat syn patat sa farsk mooglik is, en dus net út de fabryk komt, mar fan ierappels yn 'e skyl, dy't sels hânmjittich snijd en bakt wurde ta patat.

Njonken de produkten wurdt der ek sjoen nei it ferpakkingsmateriaal dat om de snacks hinne sit. Is it bygelyks biologysk ôfbrekber. It kostet de snackbarhâlder miskien wat mear muoite, mar it smyt neffens him in soad op. Dizze wiken is er boppedat ek strang foar syn leveransiers. "Ik wol perfoarst dat se hjir it guod fossylfrij hinne bringe. Oars kin se der wol bliuwe, ha'k se sein!"