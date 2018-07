Minder skimmels en mear alkohol, de Fryske druven dogge it goed

En sa binne der mear foardielen fan it moaie, drûge waar. Want hoe mear sinne, hoe mear sûker de plant oanmakket en dat betsjut dat der úteinlik mear alkohol yn de wyn komt en de wyn in moaiere smaak krijt.

Je kinne it ek priuwe oan de wyn as de druven in goed seizoen hân hawwe. In soad sinneskynwaar docht wat mei de druven. Dan ûntwikkelje de smaken harren better, sa tinke se op Wijndomein De Heidepleats, flakby St. Nyk.

Spesjale drúf

Sawiesa ferbouwe se op de Heidepleats in drúf dy't gau groeie kin. Dy hat bygelyks grutte blêden. "Mar ast op it stuit nei de trossen sjochst dan sjochst dat it al best fier is en dat it troch it waarme waar goed groeie wol," seit wynboer Jântsje Hoogkamp.

"As it fochtich waar is, hast folle mear kâns op skimmels. Dy binne net goed foar de drúf. De folwoeksen planten binne sa lang, dy sykje mei de woartels nei it grûnwetter."