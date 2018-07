Man (56) kriget selstraf foar drugsproduksje yn Haulerwyk

Syntetyske drugs

Crystal meth is in soarte amfetamine, mar dan folle sterker en ferslaavjender. Yn it lab lei in protte guod om de syntetyske drugs te meitsjen. In part fan de loads wie der al foar ynrjochte, doe't de ynfal plakfûn. Yn in oar part fan de loads wie in laboratoarium yn oanbou.

It pân oan de Slotemaker de Bruinewei wie ea eigendom fan Marinus Ooms, dy't by in oerfal yn 2006 om it libben brocht waard.