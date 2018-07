Frysk bedriuw helpt by rêdingsaksje Taiske fuotballers

By Van Heck tinke se sels ek dat se it ferskil meitsje kinne by de rêdingsoperaasje yn de Taiske grot. "Het is een hele complexe situatie. Maar door onze expertise denk ik dat wij een hele goede bijdrage kunnen leveren", seit Edwin Righart, algemien en finansjeel manager by Van Heck.

It materiaal dat mooglik nedich is foar de komplekse rêdingsoperaasje, is yn Tailân net beskikber. Righart: "Al het materiaal staat in Noordwolde. Wij zijn nu materiaal klaar aan het maken waarvan wij denken dat het nodig is om de jongetjes goed en veilig uit de grot te kunnen redden. Directeur Jeroen van Heck gaat zelf persoonlijk bekijken wat er nodig is. Daarna kunnen wij het inladen, en dan zal het allemaal in een vliegtuig naar Thailand moeten."