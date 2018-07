De file op de A32 tusken Ljouwert en It Hearrenfean is wer foarby. In autobestjoerder ferlear dêr earder freed de kontrôle oer it stjoer, rekke yn de slip en ferlear dêrtroch in tsjil. Fanwegen it ûngelok waard ien rydstrook ôfsletten en ûntstie der in kilometerslange file.