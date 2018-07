Twadde ronde Wimbledon einstasjon foar Sander Arends

Tempo giet omheech

Sock en Bryan skeakelen yn de twadde set in fersnelling heger. Nei in pear minuten stie it al 3-0, en dat koene de Amerikanen trochsette nei mar leafst 6-1. Yn de tredde set besochten Middelkoop en Arends werom yn de wedstriid te kommen troch in soad enerzjy yn de partij te bringen. Nei in moai punt kaam der faak in gjalp fan ien fan de beiden, en sa pepten se inoar op.

By 4-3 smite dat trije breakpoints op, mar dy koe Mike Bryan allegear fuortslaan. Op 6-5 wiene der trije setpoints op de opslach fan de Amerikanen, mar op 'e nij kaam Mike Bryan op dy mominten mei in goede opslach. Yn de tiebreak koene Arends en Middelkoop net meikomme en dus pakten Sock en Bryan ienfâldich de foarsprong yn de partij.

Lyts ferskil

De Amerikanen sochten it inysjatyf yn de fjirde set, mar in foarsprong pakten se net. Yn de sechsde game hiene sy in breakpoint op de opslach fan Arends, mar dy wurke dat fuort mei in strakke folly. De spanning yn de wedstriid rûn op wylst beide koppels harren eigen opslachgames wûnen. Foar de tredde kear moast in tiebreak de trochslach jaan. Ek dêryn gie it wer lang gelyk op. Pas op 5-4 waard it ferskil makke yn it foardiel fan Sock en Bryan.