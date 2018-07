De wolf dy't yn april dit jier twa skiep deabiten hat by Boyl komt út in Dútske ridel fan seis. Dat docht bliken út ûndersyk fan Wageningen Environmental Research.

It giet om trije wyfkes en trije mantsjes dy't dizze maitiid yn Nederlân wienen. De ûndersikers liede dat ôf út dna-ûndersyk by de deabiten skiep. Oft dizze wolven noch hieltyd yn ús lân binne, is net dúdlik.