Provinsje rommet ekstra hektaren yn foar bedriuweterreinen

It giet om de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel, Kollumerlân en Tytsjerksteradiel. Troch de ôfspraken kinne sy no better ynspringe op de groeiende fraach nei bedriuweterreinen. Trochdat it better giet mei de ekonomy is der flink mear fraach nei ekstra romte op bedriuweterreinen.