Waadfûns stelt miljoenen euro's beskikber foar nije projekten

De projekten moatte in ympuls jaan oan de ekology en ekonomy yn it Waadgebiet. Bedriuwen, belange-organisaasjes en lokale oerheden kinne in skoat dwaan nei in subsydzje fan it fûns foar projekten yn it Waadgebiet. Dit kin fan begjin desimber ôf. Der kin op syn meast 500.000 euro subsydzje it projekt oanfrege wurde.