Bewenners net thús, asbestûndersyk noch net klear

Alle bewenners fan de flat oan it Anjenplein yn Ljouwert kinne noch net op harren balkon. Nei in brân op de boppeste ferdjipping fan de flat kaam ôfrûne tongersdei asbest op balkons. Hast alle balkons binne yntusken ynspektearre en foar in diel is de oantroffen asbest ek al opromme.