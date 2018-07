Wetterskip kontrolearret 150 kilometer oan wâlskanten op skuorren

Om de kontrôles út te fieren, rinne meiwurkers fan it wetterskip mei izeren stokken dy't se yn de grûn prippe. Sa kinne se sjen hoe djip oft de drûchteskuorren binne.

Dat útdrûge kaden hiel gefaarlik wêze kinne, die bliken yn 2003 doe't in kade by Wilnis trochbruts. 1500 minsken moasten foar in dei in oar plak sykje. Sûnt dy tiid binne wetterskippen hjir hieltiten skerper op.

As de delslach noch langer útbliuwt, kin it tal kades dat kontrolearre wurde moat noch útwreide wurde.