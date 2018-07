Skiermûntseach freget minister om strangere regels foar drones

Benammen by de fjoertoer, mar ek boppe de pôlen en de dunen hingje faak drones. Dy soargje yn guon gefallen foar oerlêst en fersteure de rêst foar de bisten.

De gemeente jout oan dat ek ûndersikers drones brûke by it tellen fan fûgels en dat der ek sjoen wurdt nei drones dy't medisinen ferfiere. Op de webside fan de gemeente is mear ynformaasje te finen oer wêr't drones wol en net fleane meie.